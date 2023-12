Dalla Fortitudo Sport Academy “Alleniamo le emozioni” | evento nell’ambito delle manifestazioni Telethon

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Caserta. Domenica 17 Dicembre dalle 17 alle 18 presso il Palazzo Paternò alla Via S. Carlo, ci sarà l’promossole“. L’, organizzatoper aiutare la ricerca scientifica e per donare speranza, terapie e futuro ai bambini, a tutte le persone con malattie genetiche rare e alle loro famiglie sarà anche l’ opportunità di scambiarsi gli auguri per il Santo Natale. All’sarà presente anche la Casertana FC, con il Presidente Giuseppe D’Agostino in prima linea, lo staff e una delegazione di giocatori che hanno condiviso da subito la finalità dell’...