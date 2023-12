Da Schmidt a d’Orazio | cambiano i vertici di alcuni principali musei

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – Comunicato dal Ministero della Cultura l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore deiitaliani, di prima e di seconda fascia. I direttori deidi prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell’ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice, sono Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d’arte moderna e contemporanea. Attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. La terna comprende anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi. Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La terna comprende anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli. Eike Dieter ...