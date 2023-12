Da Ariela Benigni a Giulia Manzini | “Passione e competenze per raggiungere grandi traguardi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Con, determinazione e competenza si possono. Ancora oggi nel mondo del lavoro e delle professioni esistono disparità di genere, ma coltivando la consapevolezza di quello che si vuole fare e la voglia di mettersi in gioco è possibile togliersi tante belle soddisfazioni. Rispetto al passato le differenze fra lavoratori e lavoratrici si sono ridotte: ci sono parecchi passi da compiere, ma la situazione è migliorata e non mancano esempi d’eccellenza capaci di aver tracciato prestigiose carriere. Ne hanno dato testimonianza autorevoli esponenti di diversi settori, dal mondo della scienza al teatro passando per l’impresa, raccontando il proprio percorso alla tavola rotonda “Donne e leadership: storie di dinamismo e carisma a cui ispirarsi”, che si è tenuta al Palazzo dei Contratti e ...