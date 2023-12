Curling | WFG Masters 2023 | Italia maschile ai quarti di finale | eliminate le azzurre

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’completa l’opera a Saskatoon, in Canada, e grazie al terzo successo nel round robin si qualifica per i play-off del WFG, terzo Major della stagione di. Il team composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) aveva iniziato l’avventura con una sconfitta, ma grazie alle due vittorie seguenti era tornata in piena lotta per il passaggio del turno. Nell’ultimo impegno del girone, contro gli svedesi del Team Edin, è arrivata la vittoria decisiva per 7-5. Bravi gli azzurri a partire bene e ottenere subito un vantaggio sugli avversari, salvo poi scivolare sotto 4-5 nel sesto parziale. Poco male visto che nel settimo end sono arrivati altri due punti prima della stone rubata che ha fissato il punteggio sul 7-5 ...

Kerri Einarson and her foursome from Gimli, Man., scored a single in the eighth end to edge Delaney Strouse's crew from Traverse City, Mich., 5-4 on Friday in the WFG Masters at Merlis Belsher Place

