Crostata pistacchio e cioccolato | il dolce fatto in casa degno di una pasticceria!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 dicembre 2023) Se c’è una cui non posso proprio resistere è la! Quando un ristorante o una pasticceria la presentano tra i dessert, non ho dubbi: è su di lei che ricade la mia scelta. Amo particolarmente la versione in cui la frolla è a base di pistacchi, scricchiola sotto ai denti e ha un retrogusto leggermente salato che smorza il resto della composizione. La crema al semolino al suo interno si scioglie in bocca e la finitura al, tempestata di granella di pistacchi è una chicca di una golosità irresistibile! Solo a guardarla sale l’acquolina in bocca… e affondare il morso in questa meraviglia è per me quasi come bussare alle porte del Paradiso! E così, è nata in me la ferma intenzione di provare a prepararla a, per godermela ogni volta che lo ...