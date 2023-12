Cremona | abusa della moglie nonostante divieto di avvicinamento | 56enne arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - I carabinieristazione di Gussola, nel cremonese, hannoun uomo per aver aggredito la, costringendola a subire violenza sessuale, malgrado avesse ricevuto un provvedimento didinei confrontidonna e dei figli. Si tratta di un cittadino straniero di 56 anni, pluripregiudicato, individuato enella serata di ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penaliprocura di. L'uomo deve scontare una pena di sei anni e due mesi di reclusione in seguito a una condanna per violenza sessuale intervenuta nel giugno del 2022 da parte del tribunale di, confermata in appello e in ...