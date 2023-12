Covid | Matteo Bassetti shock | “I morti per Covid? Che cosa ho visto” Tragico

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova,, ha lanciato un monito severo rivolto agli anziani riguardo alla prevenzione del-19. “Se hai più di 70 anni e hai fatto richiamo per influenza, ma non per, è come se andassi in moto con il casco slacciato. Non mi pare difficile da comprendere”, afferma, sottolineando la necessità di una protezione adeguata contro il virus. La sua dichiarazione, rilasciata su X, mette in evidenza una preoccupante disattenzione da parte di alcuni anziani, che potrebbero finire in ospedale a causa della mancanza di vaccinazione adeguata. “Quando finiscono in ospedale non dicano che non lo sapevano e che nessuno glielo aveva detto”, avverte ...