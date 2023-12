Covid | In Italia torna il tampone obbligatorio per entrare in ospedali e Rsa

Leggi su panorama

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ril'orientamento riguardante i test per chi presenta sintomi respiratori di infezione da Sars-CoV-2 che si recano presso le strutture sanitarie. Questa disposizione è inclusa nella recente circolare denominata 'Linee guida per la conduzione dei test diagnostici per la rilevazione del virus Sars-CoV-2 al fine di consentire l'accesso e l'ammissione alle strutture sanitarie'. Il documento è stato ufficialmente sottoscritto da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. L'obiettivo di tale iniziativa è ampliare e potenziare il monitoraggio dei virus al fine di individuare e tracciare tutte le patologie respiratorie attualmente in circolazione.