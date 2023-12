Così l’eccellenza italiana nello spazio può stimolare l’Europa

Leggi su formiche

(Di sabato 16 dicembre 2023) Mi piace riflettere su una cosa, il ruolo dell’Italia non solo come pioniere dello, ma anche come stimolo al. Il tempo delloscorre a diverse velocità: il ‘64 era solo quasi sei anni dopo Sputnik, e cinque prima dell’allunaggio di Armstrong. Era anche l’anno in cui entrò in funzione l’Esro, concepita da Amaldi ed Augier, con l’Italia tra i primi sette paesi fondatori. Quindi un’Italia pioniere tecnologico e della cooperazione internazionale. Poi finita la corsa alla luna, il tempo delle attività spaziali ha rallentato, Columbus (il contributo Esa alla Stazione Spaziale) è iniziato nell’85 ed è andato in orbita solo nel 2008. Oggi, il tempo dellosta di nuovo accelerando: negli ultimi tre anni Starlink ha messo in orbita più satelliti che tutti gli altri attori, da Sputnik fino ad oggi. Nel ...