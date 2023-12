Cosenza-Parma | Serie B | ospiti per mantenere il primato | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) LaB 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la 17esima giornata di campionato, che si annuncia come sempre pieno di equilibrio e decisamente incerto., in programma sabato 16 dicembre con inizio alle ore 16:15, mette di fronte allo stadio San Vito-Marulla ildi Fabio Caserta e ildi Fabio Pecchia. Il momento delle due squadre (Credit foto –Calcio 1913)Ilarriva a questa sfida con grande voglia di riscatto, dopo aver incassato la terza sconfitta di fila nel 2-0 del Tombolato contro il Cittadella. Un match che ha subito preso una piega negativa per i calabresi, già sotto di due gol al minuto 27 per le reti venete siglate da Vita e Salvi. Nella ripresa c’è stato un tentativo di reazione, ma senza grandi ...