Cosa regaleremo a Natale | quarta parte

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Come una pietra che rotola,è sempre più vicino. Domani è il 17 dicembre, dopodomani è praticamente il 24 sera a mezzanotte. Fare regali è diventato sempre più difficile, bisogna trovarne uno o più di uno, prima di tutto, fare il calcolo delle spedizioni se volete comprarlo online, oppure sperare che esistano ancora i negozi veri e che vendano oggetti veri,di cui ormai non siamo più sicuri. Se anche fosse, arrivarci ormai è impossibile: siete fregati. Come arginare questo universo di ansia da regalo, che poi non è altro che la forma più subdola del capitalismo, quella che si aggrappa alle nostre emozioni, al nostro volere bene alle persone? Con l’abbonamento a Ultimo Uomo, certamente: 12 mesi in cui renderete qualcunocipe del nostro progetto, non solo sostenendo il nostro lavoro, ma anche ricevendo in cambio ...