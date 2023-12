Short track, Coppa del Mondo 2023/2024: Italia seconda nella staffetta mista a Seul

Prestigioso secondo posto nella staffetta mista per l' Italia , protagonista sul ghiaccioMokdong Ice Rink di Seul , inSud, dove va in scena la quarta tappa di CoppaMondo 2023/2024 di short track . In una gara ripetuta due volte per via di una caduta che ha comportato la squalifica dellaSud, ...

Corea del Nord, prima missione a Pechino: accordi con Cina e Russia per i satelliti spia e gli armamenti

Un razzo SpaceX ha lanciato all'inizio del mese il primo satellite spia militare della Corea del Sud, intensificando la corsa allo spazio nella penisola dopo che Pyongyang ha lanciato la sua prima ...

I primati dell’agricoltura italiana: dai pomodori ai formaggi, tutti i prodotti che conquistano il mondo

Negli ultimi anni è avvenuta una significativa modernizzazione del nostro Paese sotto il profilo della sua specializzazione produttiva internazionale.