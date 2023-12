Coppia trasmetteva in diretta sul web abusi su minori | scattano misure cautelari

Leggi su italiasera

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Adnkronos) – La Polizia di Stato ha eseguito duenei confronti di un uomo e una donna ritenuti responsabili di aver trasmesso insul web, dietro corrispettivo in denaro,sessuali su. Si tratta di un fenomeno criminale noto come “Live Streaming Child Abuse”. L’attività è partita da un’indagine condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.n.c.p.o.) e coordinata dalla procura di Milano, dopo una segnalazione di operazioni finanziarie sospette arrivata, tramite la Guardia di Finanza, dall’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, successivamente confermata da ulteriori informazioni giunte dalla Homeland Security Investigation (HSI) statunitense, nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia su un ...