Coppe europee | continua il periodo positivo delle italiane

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic – Dicembre, tempo di bilanci. Come ogni anno nel mondo del pallone l’incalzare del dodicesimo mese coincide giocoforza con un resoconto – seppur parziale – della prima metà di stagione. L’approfondimento odierno si concentra quindi sul camminonostre squadre nelle: sei promosse e una rimandata, in tal senso l’autunnoè stato davvero. Ma andiamo con ordine. Champions League, avanti Inter, Lazio e Napoli Partiamo dalla Champions, regina: prima tra lea qualificarsi agli ottavi di Champions League è stata l’Inter. Nonostante un girone decisamente alla portata, gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a mettersi alle spalle la ...