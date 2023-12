Coppa del mondo sci alpino | conferma della FIS per le gare di Bormio

(Di sabato 16 dicembre 2023) E’ arrivata l’attesaFIS per le tappe dideldi sci2023/2024 di. Il controllonevefederazione ha dato esito positivo. Siggerà quindi dopo Natale con le due prove cronometrate il 26 e il 27 dicembre con discesa il 28 e SuperG il 29. SportFace.

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 670 2 Lamparter Johannes AUT 580 3 GRAABAK Joergen NOR 486 4 RETTENEGGER ... (oasport)

Altro successo per Johannes Lamparter davanti al pubblico di casa nella Coppa del Mondo di Combinata nordica . Nella seconda gara del fine ... (sportface)

Prosegue la Coppa del mondo di bob a due maschile 2023 / 2024 . Si gareggia a Igls , in Austria. Solita grande lotta tra le tre coppie tedesche per le ... (sportface)

Secondo posto per Lucia Dalmasso nel gigante paralello di Snowboard andato in scena a Cortina D’Ampezzo. La classe ’97 di Falcade nell’atto ... (sportface)

Coppa Città di Rimini Terza Cat.: Monte Grimano Terme - Real Morciano 1 - 0

MINUTO DI RACCOGLIMENTO: Su indicazionePresidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Antonio Juliano, Campione d'Europa nel 1968 e Vicecampione...

Coppa del Mondo Under 20 - Da Bangkok ad Atene, tutte e sei le armi in pedana / Link risultati live Federazione Italiana Scherma

Salto con gli sci, Paschke sorprende i big e vince gara-1 a Engelberg. Molto bene Bresadola

Gara pazza e condizionata dal vento variabile che va in archivio con un epilogo a dir poco sorprendente in quel di Engelberg. La prima competizione maschile del weekend sul trampolino grande svizzero ...

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo. Stefanie Fleckenstein è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo. La sciatrice ...