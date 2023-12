Coppa del mondo bob a due maschile 2023 2024 | Baumgartner Mircea noni a Igls

(Di sabato 16 dicembre 2023) Prosegue ladeldi bob a due. Si gareggia a, in Austria. Solita grande lotta tra le tre coppie tedesche per le prime tre posizioni con Lochner/Fleischauer che hanno avuto la meglio su Friedrich/Schueller e i fratelli Ammour. Quarto posto per gli americani Del Duca/Williamson. Gli azzurrisonoa 1”37 dalla testa. Nel monobob femminile Lisa Buckwitz si è confermata vincitrice anche nella seconda prova di. La tedesca già vincitrice nella giornata di venerdì si è ripetuta anche oggi completando le due run sul budello tirolese in 1’49?42 con un vantaggio di 0?11 nei confronti della statunitense Kaysha Love e di 0?13 sull’australiana Breeana Walker. ...

Val d’Isere – Se la discesa libera maschile sorride con il ritrovato trionfo di Dominik Paris in Val Gardena (leggi qui), quella femminile applaude ... (ilfaroonline)

Si trasforma in un festival tedesco la tappa di Igls -Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2023-2024. Sul budello ... (oasport)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 670 2 Lamparter Johannes AUT 580 3 GRAABAK Joergen NOR 486 4 RETTENEGGER ... (oasport)

Altro successo per Johannes Lamparter davanti al pubblico di casa nella Coppa del Mondo di Combinata nordica . Nella seconda gara del fine ... (sportface)

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per laMondo. Stefanie Fleckenstein è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo. La sciatrice canadese ha perso il controllo degli sci ed è scivolata a terra con ...

Coppa del Mondo Under 20 - Da Bangkok ad Atene, tutte e sei le armi in pedana / Link risultati live Federazione Italiana Scherma

L'autore del gol contro il Frosinone ha parlato al termine della partita

Fondamentale anche per Roberto Piccoli, al terzo gol stagionale considerando anche la gara di Coppa Italia. La rete annullata col Milan è un rimpianto andato in archivio… "L'ambiente leccese mi gasa, ...