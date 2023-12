Convocati Napoli | Zielinski finisce ko | out anche Elmas Torna un infortunato

(Di sabato 16 dicembre 2023) Non arrivano grandi notizie per Waler Mazzarri a poche ore da-Cagliari, gara in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando...

La SSCN ha pubblicato la lista dei convocati di Mazzarri per Napoli-Braga sfida del Girone C di Champions League L'articolo UFFICIALE – I ... (forzazzurri)

Nuovo stop in Napoli-Cagliari , dopo quello accusato da Elmas in giornata. Anche i rossoblu dovranno infatti fare a meno di una propria pedina ... (spazionapoli)

Mario Rui salta anche Napoli - Cagliari: fissata la gara del ritorno fra i convocati

Ultime notizie- L'edizione oggi in edicola di Repubblica torna a parlare di Mario Rui che non recupera in tempo per- Cagliari . Ieri, a Castel Volturno, 'Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo'. Il quotidiano scrive:

Infortunio Rabiot: quando tornerà a disposizione della Juventus

Contro il Genoa il francese non è stato nemmeno convocato e a spiegarne il motivo è stato Massimiliano ... Rabiot era infatti già acciaccato per via di un pestone rimediato nella sfida contro il ...

Ultim'ora Sky - Napoli-Cagliari, scelto il sostituto di Zielinski: la formazione

E c'è un pesante forfait dell'ultim'ora a centrocampo, con Zielinski out dai convocati di Napoli-Cagliari, a causa di un dolore al ginocchio. Queste le ultimissime di formazione da Sky Sport per ...