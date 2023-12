Contrordine | compagni follower | Chiara Ferragni vi ha abbindolato

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/12/Giordano.mp4 La brava madre Teresa di Via Monte Napoleone era solo un piranha.: non è vero cheaiutava i bambini malati di cancro, non è vero che faceva pubblicità per fare aumentare le donazioni, non è vero che quel Pandoro Glamour, venduto a un prezzo triplo rispetto al valore reale, serviva a finanziare l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Soprattutto non era vero che, come detto nella pubblicità, contribuiva direttamente insieme alla Balocco all’operazione di solidarietà. Anzi, lei ha solo guadagnato da quell’operazione, una cifra che un manager della Balocco in una delle mail interne ...