Consigli semiseri per sopravvivere al Natale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questa newsletter è già stata scritta una ventina di volte. E non perché fossi indecisa, o non sapessi bene che cosa scrivere. Ma perché ilè – per definizione – una festa tradizionale. Quindi alla fine le cose da fare sono sempre le stesse, e anche se cambiano l’anno, l’epoca, la famiglia, intorno alle 13.30 del 25 dicembre avrete un piatto di antipasti davanti a voi, avrete scartato i regali da poco, e vi aspetterà una maratona di cibo seguita da giochi e chiacchiere, non sempre piacevoli ma sicuramente “famigliari”. Del resto, anche attorno alla tavola le cose che si dicono non cambiano quasi mai. In sintesi: anche se vi affannate, non cambia mai nulla. Quindi, rieccoci qui, con i soliti problemi di gestione. Perché lo sappiamo tutti:è uno sport di resistenza, e vincerà chi saprà tenere botta fino al 26 sera, data nella quale ...