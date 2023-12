Consigli pratici per gestire al meglio le finanze personali

Leggi su urbanpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nonostante il continuo e repentino aumento del costo generale della vita lasci poco spazio al risparmio, avere sempre presente il proprio bilancio familiare è l’unico modo per monitorare entrate ed uscite e peralle spese mensili proprie e della propria famiglia anche per poter mettere qualcosa da parte. Vediamo allora qualche suggerimento che possa tornare utile nella gestione mensile delle, anche nell’ottica di aver bisogno di un prestito per diverse esigenze ed emergenze. Creare un budget realistico Dall’analisi della situazione finanziaria familiare e quindi dal monitoraggio di entrate, uscite, spese fisse mensili e spese accessorie, straordinarie o con cadenza periodica, è possibile creare un budget realistico di spesa che possa adattarsi alle proprie necessità. Il budget ...