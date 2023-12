Conflitto d’interessi del senatore Pirondini M5s con figuraccia Costretto alle dimissioni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) È bufera sulgrillino Luca: ha infatti presentato un emendamento da 7,5 milioni per il teatro Carlo Felice di Genova nel quale è membro del cda. Un clamorosoe un giallo sulle sue annunciate, ma fino a ieri non arrivate al ministero della Cultura. Il musicista, nominato nel 2019 dal ministro compagno di partito Alberto Bonisoli e confermato dal ministro Dario Franceschini (Pd), al quotidiano ligure Il Secolo XIX ha dichiarato di avere lasciato l’incarico – comunque a titolo gratuito – lo scorso 6 dicembre con una lettera indirizzata al presidente del Cda, che poi è il sindaco di Genova, Marco Bucci. Motivazione ufficiale: «Non ci sono più le condizioni per rappresentare il Ministero della Cultura». Ma è arrivata una nota ufficiale che lo ...