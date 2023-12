Confcommercio | più regali per Natale | alimentari e giocattoli in testa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (askanews) – Più doni sotto l’albero di. Il 73,2% degli italiani farà acquisti per idi, contro il 72,7% dell’anno scorso, ed è la prima volta, dal 2019, che si registra un aumento rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’indagine sui consumi di2023 realizzata da-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. Tra le tipologie di articoli, si regaleranno, dunque, soprattutto prodotti enogastronomici (72,27%),(50,1%), prodotti per la cura della persona (49,6%), capi di abbigliamento (49,4%), con un trend in aumento rispetto al 2022. Tra iacquistati online, prevalgono le carte regalo (83,4%) e gli abbonamenti streaming (77,8%), seguiti da libri ed ebook (65,2%) e film, ...