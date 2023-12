Con texture preziose e dettagli couture non hanno niente da invidiare agli stiletti e sono perfette per le Feste

(Di sabato 16 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Le scarpe flat più eleganti per leChi l’ha detto che quando si parla di cene e party di fine anno il diktat debba essere quello di décolletée e sandali a stiletto? Anche le scarpe basse eleganti posinfatti essere un’opzione vincente. Anzi. Quest’anno sembrano proprio loro a cavalcare le tendenze. Con modelli flamboyant e preziosi che nonnulla daalle cugine a tacco alto. Il loro punto di forza è la comodità. Tacchi bassi o inesistenti garantiscono infatti un piede riposato e prevengono i rischi di arrivare appena dopo la mezzanotte con le estremità già doloranti. Ma oltre al comfort, questa, stagione, i vantaggi di questo tipo di calzature sembrano essere anche altri. Scarpe ...

Autobrennero, bilancio 2023: ancora numeri record. Fatturato a quota 376 milioni

quest'opera " ha osservato il Presidente Reichhalter " copriamo un'altra trattail nostro ...marcatamente alpino funge da protagonista unitamente a alcune citazioni artistiche della" ...

PaperMatte Edition: Rilasciata una nuova versione di Huawei MatePad Air con display con texture carta a 144 Hz e ... Notebookcheck.it

OnePlus 12: ritorno alle origini con Texture in Legno FOTO Matrice Digitale

Le unghie di velluto sono la tendenza della manicure festiva di questa stagione

Il velluto è una delle maggiori tendenze della moda in ogni stagione festiva, ma quest’anno è il turno della nostra manicure per un aggiornamento della texture con le unghie di velluto di tendenza per ...

PaperMatte Edition: Rilasciata una nuova versione di Huawei MatePad Air con display con texture carta a 144 Hz e chipset Snapdragon 888

Huawei ha presentato un'edizione PaperMatte del MatePad Air. Costruito attorno a un chipset Qualcomm Snapdragon 888, il MatePad Air PaperMatte Edition ha anche un display IPS da 11,5 pollici che risol ...