(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilfesteggia oggi il suo 124°. C'è chi dice però che in realtà ilsia stato fondato tre giorni prima. Facciamo il punto

“Oggi è un’emozione speciale: è sempre un’emozione ma oggi anche di più. E’ il mio compleanno, ho chiesto un regalone , speriamo che me lo facciano. ... (sportface)

Le notizie più importanti sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, sabato 16 dicembre 2023. Il difensore, il calciomercato e non solo (pianetamilan)

Milan, Tomori: 'Tanti infortuni Io grazie a Dio sto bene'

Regalo diperfetto I tre punti domenica '. Passa poi a parlare del ritorno di ... Mi aspetto che sarà così anche questa volta, è una mentalità che si allinea bene col. Sono contento ...

Compleanno Milan, quando è nato il club Perché ci sono due date di nascita Pianeta Milan

Buon compleanno, AC Milan! Milan News

Compleanno Milan: “124 anni di…"

Massimo Orlando sembra non sottovalutare il Genoa in vista della partita con la Juventus. Cita l’Inter e dice questo su TMW Radio. PARTITE – Massimo Orlando sorprende per il suo… Leggi ...

I primi 60 anni di Bergomi: "Ero milanista, ma più vado su con l’età e più soffro se c’è di mezzo l’Inter. E come opinionista..."

Il prossimo 22 dicembre, Beppe Bergomi spegnerà 60 candeline sulla torta di compleanno. Per celebrare la ricorrenza, la Gazzetta dello Sport propone un'intervista allo Zio sulle pagine ...