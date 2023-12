Como | docente insegna per 20 anni avendo solo la terza media Dovrà restituire 247 mila euro

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 Aveva terminatola scuola, ma per vent’è salita in cattedra e hato inglese e tedesco a centinaia di studenti dalle elementari al liceo. Smascherata, unacomasca di 49è stata denunciata alla Procura. Il caso è stato poi segnalato alla Corte dei Conti, che ha condannato la donna a247di stipendi incassati indebitamente. Il caso è stato ricostruito dal quotidiano Il Giorno. La donna avrebbe iniziato are nell’anno scolastico 2003-2004. Nel suo curriculum avrebbe inserito il diploma magistrale alla paritaria Matilde di Canossa die la laurea in Lingue e letterature straniere moderne conseguita ...