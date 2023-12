Come è morto Matthew Perry | i risultati dell’autopsia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lo scorso 28 ottobre il mondo ha pianto la scomparsa di, la star di Friendsa 54 anni. Oggi, il Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, ha diffuso icondotta sul corpo dell’attore che è stato trovato privo di vita nella piscina di casa. La causa della morte sarebbe un uso eccessivo della ketamina usataterapia “Un trattamento sperimentale usato per curare la depressione e l’ansia” che ne ha causato l’annegamento. La quantità di ketamina rilevata e usata dall’attore quella sera “sarebbe sufficiente a fargli perdere conoscenza e a fargli perdere la postura e la capacità di tenersi in acqua”, ha dichiarato il dottor Andrew Stolbach, medico tossicologo della Johns Hopkins Medicine, che ha esaminato il rapporto ...

Come è morto Paolo Calissano? L’incontro con la collega Sara Ricci è avvenuto sul set di Vivere e non si è mai compreso del tutto se tra di loro ci ... (blogtivvu)

Reporter Senza Frontiere, cala il numero dei giornalisti morti sul campo

... da 26 nel 2022 a 6 nel 2023, i giornalisti in America Latina non lavorano in sicurezza ,... ad eccezione del caporedattore messicano Juan Carlos Hinojosa Viveros ,il 6 luglio. Più in ...

Come è morto Matthew Perry di "Friends", l'autopsia dice tutto. C'entra la droga Corriere dello Sport

Come è morto Matthew Perry: l'oppioide, la cardiopatia, gli «effetti acuti» della ketamina. Il risultato dell'autopsia Open

E’ morto Alberto Antonini: imolese, noto giornalista di Formula 1 ed ex direttore della comunicazione della Ferrari

Mondo dei motori e del giornalismo in lutto: a sessantadue anni è morto Alberto Antonini. Imolese, giornalista ed ex addetto stampa della Scuderia ...

E’ morto Toni Negri, fu fondatore e leader di Autonomia Operaia. Sangiuliano: “Fu un cattivo maestro”

Dello stesso avviso il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: “Dispiace che Toni Negri sia morto ma è stato un cattivo ... “Le responsabilità maggiori di gente come Negri ...