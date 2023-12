Combinata nordica | Thomas Rettenegger al comando a Ramsau dopo il salto | vicinissimi Riiber e Lamparter

(Di sabato 16 dicembre 2023) Conclusa la prova diin quel diper la Coppa del Mondo di. Sull’HS98 austriaco nella seconda gara del weekend (una individual compact) guida il padrone di casa, che va a caccia del secondo podio della carriera. 100,5 metri la distanza 147.4 il punteggio totale. Inseguono i big: Jarl Magnussecondo a soli 6” di ritardo, poi l’altro, Stefan, a 12”, e Johannesa 17”. A completare una top-5 ricca di Austria c’è Franz-Josef Rehrl a 22”. Vista la specialità, ovviamente, distacchi minimi: i primi venti della graduatoria sono racchiusi nel giro di un minuto quindi sui 10 km di fondo probabili costanti ribaltamenti. In casa Italia invece il migliore è Samuel Costa, ...

In una giornata deicsamente condizionata dalle pessime condizioni meteo , con tanto vento e neve, si è chiusa la Mass Start maschile dia Ramsau, in Austria. E la notizia risiede nel fatto che non ha vinto un norvegese. Jarl Magnus Riiber (135.4) è infatti secondo alle spalle del padrone di casa Johannes Lamparter, ...

Portata a termine, nonostante delle condizioni forse oltre il limite, la Mass Start maschile di Ramsau (Austria), valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica 2023-2024. Dalla tormenta austriaca ...

