Combinata nordica | Coppa del Mondo 2023 2024 | bis Lamparter Nel femminile Hagen sorprende Westvold Hansen

(Di sabato 16 dicembre 2023) Altro successo per Johannes Lamparter davanti al pubblico di casa nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Nella seconda gara del fine settimana, l'austriaco a Ramsau ha trionfato anche nell'Individual Compact, riuscendo ad imporsi nella Gundersen sulla distanza dei 7,5 chilometri dopo il quarto punteggio ottenuto nel salto. Alle spalle di Lamparter troviamo il norvegese Riiber, che resta però leader della classifica generale. Il migliore degli azzurri ancora una volta Samuel Costa, che chiude al 23° posto davanti ad Aaron Kostner. Nei primi 30 anche Raffaele Buzzi 29°. Chiudono il quadro Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas, rispettivamente 42° e 51°. La gara femminile ha visto invece il trionfo di Ida Marie Hagen, che interrompe così l'incredibile sequenza di vittorie di Gyda Westvold Hansen.

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 670 2 Lamparter Johannes AUT 580 3 GRAABAK Joergen NOR 486 4 RETTENEGGER ... (oasport)

Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau 2023: 20° Costa nella mass start maschile

In una giornata deicsamente condizionata dalle pessime condizioni meteo , con tanto vento e neve, si è chiusa la Mass Start maschile dia Ramsau, in Austria. E la notizia risiede nel fatto che non ha vinto un norvegese. Jarl Magnus Riiber (135.4) è infatti secondo alle spalle del padrone di casa Johannes Lamparter, ...

