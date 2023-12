Colpo di scena fuori dal Grande Fratello | Mirko e Angelica insieme | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) A Verissimo e poi di nuovo al, senza contare tutte le volte che è stato e continua a essere nominato dentro ela Casa per le storie con Perla e Greta:Brunetti è forse il piùprotagonista di questi giorni. Uscito perché eliminato clamorosamente al telefoto una settimana fa esatta, è già tornato sui social dove ha mostrato il taglio di capelli e l’incontro con la sua nipotina e anche ribadito che è arrivato il momento di pensare solo a se stesso. Durante la scorsa puntata del GF ha infatti chiuso ogni porta al ritorno di fiamma con Perla. “L’affetto che proviamo non svanirà, ma tra noi non ci sarà altro”, ha spiegatoa Signorini, che ha quindi dato la parola a Perla. “Non mi fa soffrire, sono cose che abbiamo già affrontato”, le sue parole. ...