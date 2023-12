CM Punk | “Volevo dare un pugno in faccia a Dominik da quando aveva otto anni | ora posso farlo”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo il suo ritorno in WWE alle Survivor Series il mese scorso, CMha attirato l’attenzione dei fan, che continuano a entusiasmarsi ogni giorno di piùlo vedono. Il Second City Saint è apparso a Monday Night Raw, Friday Night SmackDown e NXT Deadline dopo il suo ritorno nella compagnia il mese scorso. È ormai chiaro che è semplicemente un’attrazione importante per la federazione.salirà sul ring controMysterio nell’ambito del Live Holiday Tour della WWE martedì 26 dicembre al Madison Square Garden e il 30 a Los Angeles contro ancora di lui. Le sue parole “Guardatemi mentre picchio ‘Dirty’unina questo ragazzo da...