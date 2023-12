Classifica FIMI | Moneylove ancora alla #1 ma All I Want For Christmas is You è già seconda Negli album Sfera Ebbasta batte Renato Zero Gerry Scotti alla #23

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 16 dicembre 2023) All IForIs You - Mariah Carey (1) E’ tempo di Natale anche nelle Classificherelative alle vendite e agli ascolti streaming dall’8 al 14 dicembre 2023. Pur continuando ad essere primo nei singoli con, Massimo Pericolo è ‘minacciato’ da All IForIs You di Mariah Carey, che avanza inposizione.si riprende, invece, il primatocon X2VR. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoli Ad aprire la chart dei singoli èuna voltadi Massimo Pericolo, che si trova anche#19 con Straniero (-14). ...