Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins guida | Caterina Ganz miglior azzurra

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Tarjei NOR 317 2 BOE Johannes Thingnes NOR 304 3 SAMUELSSON Sebastian SWE 281 4 NAWRATH Philipp ... (oasport)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 580 2 LAMPARTER Johannes AUT 480 3 GRAABAK Joergen NOR 426 4 RETTENEGGER ... (oasport)

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in scena. La super favorita è ovviamente la pluricampionessa Mikaela Shiffrin. Vietato ... (sportface)

Sci, discesa Val Gardena: vince Paris davanti a Kilde. Casse 7°

Aleksander Kilde (Nor) +0''44 Bryce Bennett (Usa) +0''60 Cyprien Sarazin (Fra) + 0''65 James Crawford (Can) +0''67

Goggia ai piedi del podio nella discesa in Val d'Isere, Brignone 8a: successo di Flury - FISI

Sofia pronta per la seconda discesa di Coppa del Mondo anche se debilitata da uno stato influenzale leggero: in assenza della Shiffrin può battere Federica e vincere Alberto Dalla Palma Sofia Goggia c ...

Fleckenstein cade al traguardo di Val d’Isere e lancia urla raggelanti: si è spaccata il ginocchio

Stefanie Fleckenstein ha subito una caduta terribile nel corso della discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino ...