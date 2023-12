Ciserano piange la bidella Betty | “Punto di riferimento per tante generazioni di alunni”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023). “Sei stata undiper tutti i bambini e le bambine della nostra scuola primaria. Grazie per aver amorevolmente accudito i nostri cittadini del futuro”. L’assessore, nonché ex sindaco, diEnea Bagini ricorda così Elisabetta Arnoldi, meglio conosciuta come, storica collaboratrice scolastica del paese della Bassa, scomparsa venerdì (15 dicembre) a 60 anni in seguito un brutto male che l’aveva colpita cinque anni fa. Nativa di Arcene, ma ben presto trasferitasi a, è stata a lungo dipendente della primaria Don Pedrinelli di via Amedeo di Savoia, quando ancora il suo ruolo veniva chiamato semplicemente. E in quel ruolo,, ci ha sempre messo tutta la passione e la positività che la ...