Cina | settore cantieristica mantiene robusta espansione

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pechino, 16 dic – (Xinhua) – Laha mantenuto la prima posizione nel mercato mondiale dellanavale nei primi 11 mesi del 2023, con una forte crescita sia nella produzione che nei nuovi ordini, come mostrato dai dati del. La produzionedel Paese e’ aumentata del 12,3% su base annua a 38,09 milioni di tonnellate di portata lorda (tpl) durante il periodo gennaio-novembre, rappresentando il 50,1% del totale mondiale, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. I nuovi ordini sono aumentati del 63,8% su base annua a 64,85 milioni di tpl, raccogliendo il 65,9% del totale mondiale durante il periodo, come mostrato dai dati del ministero. Gli ordini in portafoglio delhanno raggiunto i 134,09 milioni ...