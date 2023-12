Cina | emessa allerta blu per ondata di freddo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pechino, 16 dic – (Xinhua) – L’osservatorio nazionale dellaha emesso oggi un’blu, il piu’ basso nel sistema dia quattro livelli del Paese, per un’diche si abbattera’ sulla maggior parte del Paese, portando temperature gelide e venti forti. A causa dell’di, le temperature in alcune parti di Liaoning, Jilin, Guizhou e dellameridionale diminuiranno fino a 10 gradi Celsius tra oggi e domani, con alcune regioni nello Jilin che dovrebbero assistere ad un crollo della temperatura superiore ai 12 gradi Celsius, secondo il Centro meteorologico nazionale (NMC). Alcune aree del nord dellae regioni lungo il fiume Giallo e il fiume Huaihe potrebbero vedere ...

Auto cinesi, su Tiktok lo strano fenomeno dei mini cloni che copiano modelli di successo

...il gruppo Jaguar Land Rover nel 2019 ha vinto la causa per concorrenza sleale ingrazie ad una ... La sentenza,dalla Corte distrettuale di Chaoyang, Pechino, ha decretato che l'Evoque ...

Acquisti di beni da fornitori esteri identificati in Italia in reverse charge Fiscomania.com

Gli incentivi auto in Francia pronti a penalizzare i modelli cinesi Motor1 Italia

La Cina blocca l’uso di iPhone e Samsung Galaxy nelle agenzie e aziende sostenute dal governo

Sempre più agenzie in Cina e aziende sostenute dal governo in tutto il Paese hanno ordinato di non usare più iPhone e device stranieri ...

I combattimenti fra giunta birmana e ribelli bloccano i commerci con la Cina

Le notizie di oggi: Per proteggere le donne dagli abusi i talebani afghani le chiudono in prigione. Oltre19mila vittime palestinesi a Gaza, l’esercito israeliano uccide per errore tre ostaggi me ...