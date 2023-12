Cime tempestose” in edizione speciale | più di 6 000 copie in dono alle scuole di tutta Italia | per il progetto “Un libro tante scuole

Leggi su 900letterario

(Di sabato 16 dicembre 2023) Romanzo unico per intensità visionaria e originalità narrativa. Pagine amate per la capacità di esplorare temi universali come l'amore e la morte e la forza estrema dei sentimenti. Capolavoro della letteratura gotica e romantica che vanta innumerevoli adattamenti cinematografici, teatrali e musicali.di Emily Brontë è l'opera scelta dal Salone Internazionale deldi Torino per la quartadeldi lettura condivisa Un. Coinvolti attorno al, con propri contributi, le autrici e gli autori Annalena Benini, Edoardo Albinati, Teresa Ciabatti, Antonella Lattanzi, Liliana Rampello, Chiara Tagliaferri, Alice Urciuolo e l'attrice Daria Deflorian. L'articolo proviene ...