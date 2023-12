Ciclocross | Van Der Poel torna e vince | trionfa davanti a Pidcock ad Herentals

La stagione 2023-2024 di Ciclocross entra nel vivo: dopo l’appuntamento in Val di Sole, nelle prossime tappe cominceranno ad entrare in gioco i big. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 L’unico italiano a chiudere nei primi venti è Federico Ceolin, 18esimo a 5’37” dal vincitore. ... (oasport)

LIVE Ciclocross - World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA : Nieuwenhuis al comando in solitaria - Vandeputte insegue. Lontani gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Molto sicuro in ogni passaggio Nieuwenhuis che resta saldamente in testa. 15.28 Qualcosa Vandeputte ... (oasport)