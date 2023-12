Ciclocross | Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock iniziano la stagione da Herentals

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) La2023-2024 dientra nel vivo: dopo l’appuntamento in Val di Sole, nelle prossime tappe cominceranno ad entrare in gioco i big. Oggi arriverà il debutto stagionale anel circuito X²O Badkamers Trofee per due grandi interpreti della disciplina. Si tratta diVan dere Tom. L’olandese inizia così la sua marcia di avvicinamento al Mondiale di Tabor (Repubblica Ceca), che è in programma a inizio febbraio e che il suo grande obiettivo di questa parte di anno.salterà invece il Mondiale, ma comincia a mettere chilometri e ostacoli nelle gambe, iniziando la suadiche conta al momento ben dieci prove nel calendario. Campo di partecipazione di rilievo in quel di ...