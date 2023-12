Cibi da Consumare 10 Giorni prima delle feste per superare la prova natale senza rinunce

(Di sabato 16 dicembre 2023) Alessandro Nunziati Le festività natalizie sono celebri per i lunghi pranzi e cene con amici e familiari, ricchi di prelibatezze. Coloro che… L'articolo proviene da Quilink.

La Vitamina D è fondamentale per mantenere ossa e denti in salute , si sintetizza esponendosi al sole, ma anche mangiando questi alimenti. Qual è la ... (sportnews.eu)

Brrr... che fame: perché in inverno il cibo è un'attrazione fatale (per la linea)

bevande ocaldi ci scalda fisicamente e questo può farci sentire brevemente più positivi e calmi', spiega Rachel Herz. 'Tuttavia, l'effetto dipende dalle persone e da ciò che si sta ...

'Torna il Natale di una volta, sotto l'albero cibo e giochi'

Natale 2023 sarà all'insegna della tradizione. Aumentano le persone che faranno regali e sotto l'albero metteranno soprattutto prodotti enogastronomici e giocattoli. (ANSA) ...

La sfida di Giovanni Rana Jr: "Così i tortelli tengono in forma gli astronauti"

In occasione della Giornata nazionale dello Spazio, l'intervista al giovane manager del Gruppo Rana, che cucinerà in esclusiva per il team che si ...