Chiara Ferragni nei guai | scoppia la bufera sul suo pandoro | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di sabato 16 dicembre 2023) Personaggi tv.neia causa del “Pink Christmas”, il dolce natalizio griffato dell’influencer, venduto da Balocco. Ilera stato commercializzato lo scorso Natale a 9,90 euro. “e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”, si leggeva nel messaggio promozionale. La promessa fatta ai consumatori era che l’acquisto delavrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Così non è stato.realmente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione di Mediaset spiazza i ...