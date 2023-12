Chiara Ferragni multata dall’Antitrust | deve pagare 1 milione di euro | la sua reazione

Leggi su biccy

(Di sabato 16 dicembre 2023)è finita nel mirino dell’Antitrust e tramite una sentenza è stata costretta adiIl caso risale allo scorso Natale quando l’imprenditrice digitale ha stretto una collaborazione commerciale con Balocco che ha prodotto 362 mila pandori con lo zucchero in polvere colore rosa a suo nome. Quando però il dolce è stato pubblicizzato è stato fatto credere che ogni singola vendita sarebbe servita a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Ma così non era. A stabilirlo è stata proprio l’Antitrust che ha multato le due società di(Fenice e TBS Crew) rispettivamente per 400 milae per 675 mila. Una multa se l’è beccata pure Balocco chesborsare 420 ...