Chiara Ferragni e l’affare sui pandori Balocco | ora il Codacons alza il tiro | «Truffa aggravata | lunedì la denunciamo in 104 procure»

(Di sabato 16 dicembre 2023) Non c’è pace pere i suoigriffati della. Dopo essere stata multata dall’Antitrust per un milione di euro per pratica commerciale scorretta, ora l’influencer è nel mirino del, che annuncia perla presentazione di un esposto a ben 104di tutta Italia affinché venga aperta un’indagine penale «pera seguito della sanzione inflitta dall’Antitrust». Ad annunciarlo è l’Adnkronos. Il motivo per cui l’arcinota influencer è finita nel mirino delle autorità per i consumatori risiede nel contenuto dei messaggi utilizzati dal team dell’iniziativa benefica per pubblicizzare la vendita deitargati. La ...