Che fine ha fatto Patrizia Pellegrino

Leggi su dilei

(Di sabato 16 dicembre 2023)è una showgirl amata dal grande pubblico per la travolgente simpatia e il carattere esuberante. Protagonista sul piccolo e grande schermo, oltre che sul palcoscenico, l’attrice è tornata alla ribalta negli ultimi anni grazie alla partecipazione ad alcuni reality, salvo poi far perdere nuovamente le sue tracce. Ma cosa fa oggi? La carriera diha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alladegli anni ‘70, partecipando ad alcune pellicole e trasmissioni locali, tra cui il film Onore e guapparia di Tiziano Longo e la trasmissione Scoprifuoco del canale Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera. Successivamente è apparsa in Odeon di Peppino di ...