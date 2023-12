(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Segreteria Provinciale della UILAv/Bn “apprezza l’operato dell’Amministrazione Comunale diche nell’incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri, presso la Casa Comunale, ha fatto sì che laper il riconoscimento dei livelli di inquadramento e relativo adeguamento economico per i lavoratori della raccolta e dello spazzamento sia andata finalmente a buon fine”. Così in una nota a firma di Cosimo Pagliuca, Segretario Generale aggiunto della UILBenevento – Avellino. “Per i lavoratori – aggiunge – del Cantiere di, si èe ci si augura definitivamente ela. Infatti dopo numerosi incontri insieme al ...

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri a Cerreto Sannita si è tenuta una fiaccolata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne . ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri a Cerreto Sannita si è tenuta una fiaccolata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne . ... (anteprima24)

Tentato furto in abitazione . arrestato in Flagranza 31enne di Cerreto Sannita già noto alle forze dell’ordine Nel pomeriggio di ieri i ... (puntomagazine)

Il Papa: 'Il ricordo dei bambini morti in guerra tocchi il cuore di chi può fermare le violenze'

Questa mattina erano presenti delegazioni provenienti da 14 diocesi d'Italia (Tricarico,, Lecce, Latina - Terracina - Sezze - Priverno, Casale Monferrato, Assisi, Reggio Calabria, ...

Cerreto Sannita, Uil Trasporti: "Conclusa positivamente la vertenza" anteprima24.it

Torna Presepiarte, il concorso di ceramica artistica e tradizionale di Cerreto Sannita Virgilio

Asd Sanniti Five Soccer in trasferta a Cerreto. Sarà derby sannita Sport

Domani, sabato 16 dicembre, nell’undicesimo turno del campionato di Futsal, serie C-2 (girone C), i Sanniti Five Soccer se la vedranno in trasferta con la Libertas Cerreto. Si giocherà ...

Azione Cattolica diocesana, week-end di incontri diocesani in preparazione al Natale a Faicchio

Ma se nelle ore immediatamente precedenti alla nascita di Gesù, noi fossimo stati lì presenti a Betlemme, come ci saremmo comportati Avremmo accolto Giuseppe e Maria In che modo Avrebbero trovato p ...