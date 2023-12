Cerignola | accusa | riciclaggio di parti di auto rubate | due arresti Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di sabato 16 dicembre 2023) Idella Compagnia di, nel corso di servizi finalizzati al contrasto deldi componenti di, hanno arrestato due soggetti di 24 e di 29 anni. In località “Posta Incorvara” di quel centro, ihanno sorpreso i due indagati intenti a smontaremeccaniche di un’Audi Q3 e una Ford Kuga, asportate entrambe il giorno precedente rispettivamente ad Altamura e a Trani, mentre ulteriori due complici sono riusciti a dileguarsi a bordo di un furgone, abbandonando parte degli attrezzi utilizzati per la “cannibalizzazione” delle vetture. Nel corso delle operazioni, ihanno rinvenuto e recuperato le carcasse di ulteriori cinque veicoli provento di furto, abbandonati nelle immediate adiacenze. Gli ...