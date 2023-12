Cast Capodanno in Musica Canale 5 | ospiti anche i ragazzi di Amici 23

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il 31 dicembre 2023 Mediaset si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo unico e coinvolgente con la sesta edizione diinsu5. Alla conduzione Federica Panicucci per la sesta volta consecutiva. La manifestazionele si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari a Genova. Lo show, curato alla regia da Luigi Antonini, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, fatta di emozioni, grandi voci ed esibizioni straordinarie. Il palco sarà animato da artisti di fama nazionale e internazionale. Ma non solo, ci sarannogli allievi dell'edizione in corso didi Maria De Filippi che avranno l'opportunità, per la prima volta, di esibirsi di fronte a milioni di telespettatori. Non si tratta soltanto di ...