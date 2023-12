Caso Balocco | Chiara Ferragni denunciata per “truffa aggravata”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’imprenditrice digitalesi trova nel mirino giuridico. Il Codacons ha annunciato un’esposto a 104 Procure della Repubblica, chiedendo di valutare l’apertura di un’indagine per. Questo segue una sanzione dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta riguardante il pandoro di beneficenza. Laè accusata di aver ingannato i consumatori promuovendo il suo pandoro griffato come parte di una iniziativa benefica per l’Ospedale Regina Margherita di Torino, nonostante la donazione fosse stata effettuata prima dell’inizio delle vendite. L’Antitrust ha rilevato che le vendite del pandoro non hanno contribuito alla donazione, contrariamente a quanto pubblicizzato. Un altro aspetto controverso è l’eccessivo rincaro del prezzo del prodotto, ...