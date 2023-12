Caro Porro | le pensioni sono allo sfascio Nelle scuole bisogna studiare Economia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023), qualche settimana fa ho lanciato un mini-sondaggio dal mio profilo X. La domanda che ho posto era semplice quanto diretta: “Chi di voi integra la propria pensione?” Il risultato emerso, per quanto non abbia un valore scientifico dal punto di vista statistico, lascia spazio a pochi dubbi su quale sia il reale atteggiamento degli italiani verso il mondo delle previdenza: il 33% ha dichiarato di avere un fondo pensione ma, ancora più disarmante quasi uno su due (per l’esattezza il 47%) ha ammesso di non fare nulla per integrare la propria pensione. Mi chiedo, quindi, come sia possibile nel 2023 non capire che con la sequenza di riforme Dini/Maroni/Fornero e il sistema contributivo e non più retributivo per il calcolo delle nostre, queste stesse saranno inesorabilmente molto più povere rispetto a quelle dei nostri ...