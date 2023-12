Card vaccinale Covid-19 presto in distribuzione | A farlo i Medici di Famiglia

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023)-19,in. Dottor Gianni Verde: “Icostretti a fare i postini” Come una Fenice risorge dalle ceneri, così la-19 della Regione Campania risorge dal dimenticatoio. Ledovevano essere distribuite a coloro che si erano vaccinati contro il, fungendo come una sorta di “green pass” tutto campano voluto in autonomia dal presidente De Luca. Furono così prodotteper oltre tre milioni di euro. L’intervento della Procura della Corte dei Conti bloccò la produzione e l’acquisto e contestò al Presidente De Luca – a cavallo tra il 2021 e il 2022 – un danno erariale per oltre tre milioni e settecentomila euro. ...