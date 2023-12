Capitale della Cultura | i numeri | spesi 255 milioni di euro da 1 | 3 milioni di visitatori

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 16 dicembre 2023) LO STUDIO ASCOM. Nel 2023 stimati 2,8di pernottamenti in città e provincia. Ottimi affari per la ristorazione e la ricettività extralberghiera. L’approfondimento su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 16 dicembre.